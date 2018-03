SHANGHAI (IT-Times) - Der Online-Reiseanbieter Ctrip.com International Ltd. und der Kreuzfahranbieter Royal Caribbean Cruises Ltd. geben ihr Gemeinschaftsunternehmen auf. Ctrip.com International und Royal Caribbean Cruises wollen demnach ihr Joint Venture im Herbst dieses Jahres beenden, das in dem Gemeinschaftsunternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...