=== *** 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis, Duisburg 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 BI-PK in Frankfurt), Amberg 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresergebnis, Frauenfeld 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:50 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Prognose zur Konjunkturentwicklung *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK, München *** 10:30 DE/PK zur Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Berlin 10:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -7.200 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IfW - Institut für Weltwirtschaft 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 11:45 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung, Berlin *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -125,00 Mrd USD zuvor: -100,57 Mrd USD *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm *** 15:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,25% bis 1,50% *** - DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2017, Bad Homburg - DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen - DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Dritte Runde der Tarifverhandlungen (bis 22.3.), Berlin - CN/Geely Automobile Holdings Ltd, Jahresergebnis, Hangzhou - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

