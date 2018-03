Am Montag zog die Facebook-Aktie viele andere Techwerte mit sich nach unten. Auch der Dow Jones verabschiedete sich mit Verlusten von 1,35 Prozent aus dem Handel. Nun richten sich die Blicke langsam auf die Sitzung der FED in dieser Woche. Wie der Dow heute im Vorfeld in den Tag startet, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.