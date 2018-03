Osnabrück (ots) - Althusmann rechnet 2021 mit Baubeginn für Autobahn A 33 Nord bei Osnabrück



Minister bezeichnet "Gesehen-Vermerk" des Bundes als Meilenstein



Osnabrück. Das Bundesverkehrsministerium in Berlin hat einen sogenannten "Gesehen-Vermerk" für den Bau des Autobahn-Lückenschlusses A 33 Nord zwischen A 33 und A 1 nördlich von Osnabrück erteilt. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). "Damit ist ein wichtiger Meilenstein für den Bau der A 33 erreicht", sagte der CDU-Politiker. Mit dem "Gesehen-Vermerk" erklärt der Bund sein Einverständnis mit den Planungen des Landes. Somit ist nun eine verbindliche Grundlage für ein förmliches Planfeststellungsverfahren gegeben. "Nach Genehmigung der Planung durch den Bund rechne ich zum Jahreswechsel 2018/2019 mit der Einleitung des förmlichen Planfeststellungsverfahrens. Baubeginn könnte bei planmäßigem Verlauf dann 2021 sein. Die Baukosten betragen voraussichtlich rund 150 Millionen Euro", sagte der Minister.



Damit lägen die Kosten weit höher als noch 2016 im Bundesverkehrswegeplan geschätzt. Dort wurde mit 87 Millionen Euro geplant, zuletzt war die Landesstraßenbaubehörde von mindestens 145 Millionen Euro ausgegangen. Das neun Kilometer lange Autobahnteilstück A 33 Nord soll nordöstlich von Osnabrück die Lücke zwischen A 33 und A 1 schließen und so Thüringen, Sachsens und Nordhessen mit den Häfen Bremen und Wilhelmshaven verbinden. Die rot-schwarze Landesregierung befürwortet den von Wirtschaftsverbänden geforderten Neubau, Kritiker lehnen die zusätzliche Autobahn als unnötig und zu teuer ab.



