Liebe Trader,

L Brands verfolgt seit November 2015 an einen bis heute gültigen Abwärtstrendkanal und viel in den letzten zwei Jahren von 101,11 US-Dollar auf glatte 35,00 US-Dollar in 2017 zurück. Danach konnte sich der Bekleidungskonzern recht dynamisch erholen und kletterte im Dezember letzten Jahres bis auf ein Verlaufshoch von 63,10 US-Dollar. Auf diese kurzfristige Erholung folgte aber wieder eine prägnante Korrekturphase und die L Brands-Aktie bewegte sich zuletzt wieder nach einigen größeren Gaps zur Unterseite. Das Big-Picture der Aktie und des Marktes scheinen eine Fortsetzung der Korrektur weiter zu bestätigen und machen Short-Positionen auf diesen Wert somit ebenfalls attraktiv!

Short-Positionen:

Aufgrund von dem intakten Abwärtstrendkanal und der noch nicht vollständig erreichten unteren Trendkanalbegrenzung scheint kurzfristig noch genügend Abwärtspotenzial vorhanden zu sein. Kursziele lassen sich derzeit an den Jahrestiefs aus 2017 ausmachen, die bei 35,00 US-Dollar liegen. Weiter ist die Breite des Trendkanals breit gefächert - Chancen auf einen Ausbruch zur Oberseite stehen also relativ gering, aber können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für ein vernünftiges CRV sollte die Verlustbegrenzung aber das Niveau von grob 43,00 US-Dollar nicht überschreiten. Sollte es der L Brands-Aktie gelingen über die Marke von 45,54 US-Dollar zu springen, wäre eine weitere Erholung bis auf 50,42 US-Dollar durchaus möglich. ________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 39,91 US-Dollar

Kursziel: 35,00 US-Dollar

Stop: > 43,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,09 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



L Brands Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 39,91 US-Dollar; 14:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

