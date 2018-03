Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Wetter auf Mallorca ist schön, die Sonne scheint bis zu zwölf Stunden am Tag und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Mallorca ist das richtige Reiseziel, um den Winter zu vergessen und den Vorsommer zu genießen. alltours setzt in den Osterferien täglich Sonderflüge ab Düsseldorf nach Mallorca ein. Aber auch ab Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gibt es zusätzliche Flugkapazitäten.



Die Preise bei alltours sind günstig. Angeboten werden auf Mallorca die beliebten Ferienorte Paguera, Palma de Mallorca, Cala Millor, Alcudia und Cala Ratjada. Viele Hotels im 3-, 4- und 4,5-Sterne-Bereich, meist direkt am Strand, stehen zur Auswahl. Eine Woche Osterurlaub ist schon ab 433 Euro pro Person (DZ, HP) zu haben. Die Kinderpreise beginnen bei 238 Euro. Kurzentschlossene sollten sich schnell entscheiden. Denn aufgrund der Witterungsverhältnisse in Deutschland ist die Nachfrage derzeit groß.



OTS: alltours flugreisen gmbh newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53186.rss2



Redaktionskontakt:



Alexandra Hoffmann Pressereferentin Telefon: +49 211 5427-7401 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de



alltours flugreisen gmbh Dreischeibenhaus 1 40211 Düsseldorf www.alltours.de