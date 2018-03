Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat heute seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Umsatz und Ergebnis konnten in 2017 gesteigert werden. Martin Lehner, Vorstandsvorsitzender von Wacker Neuson, erklärt im Interview, was die Wachstumstreiber waren und wie man sich für die Zukunft positioniert. Was sich hinter der Strategie 2022 verbirgt und welche Megatrends man dabei im Auge hat, erfahren Sie im vollständigen Interview.