Golden Dawn Minerals eine eine aktualisierte Ressourcenschätzung für seine J&L-Liegenschaft vorgelegt. Insgesamt kommt das Projekt demnach auf mehr als 2,43 Mio. Unzen Goldäquivalent. Im Fokus steht aber derzeit der Produktionsstart auf der Lexington Mine.

2,43 Mio. Unzen Goldäquivalent über alle Kategorien

Golden Dawn Minerals hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem kanadischen Börsenstandard NI 43-101 für seine J&L-Liegenschaft in British Columbia vorgelegt. Demnach kommt der vom unabhängigen Gutachter P&E Mining Consultants erstellte Report auf 1,35 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategorie "measured & indicated" (gemessenen und angezeigt) sowie auf 1,08 Mio. Unzen Goldäquivalent in der Kategroie "inferred" (abgeleitet). J&L beherbergt damit eine der größten unerschlossenen Goldressourcen in Westkanada, wie Vorstandschef ...

