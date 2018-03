FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG will das spanische Softwareunternehmen Aimsun übernehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll Aimsun als rechtlich eigenständiges Unternehmen im Geschäftsbereich Intelligent Traffic Systems (ITS) innerhalb der Division Mobility geführt werden. Aimsun soll das Siemens-Portfolio in der Straßenverkehrstechnik ergänzen. Nach Angaben von Siemens entwickelt Aimsun Software, die künftige Verkehrsflüsse bereits in der Planungsphase von Bauprojekten simuliert. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im April.

"Unser Ziel ist es, ein vollintegrierter Anbieter von intermodalen Tür-zu-Tür-Reiselösungen zu werden", erläuterte Michael Peter, CEO der Siemens-Division Mobility. "In Verbindung mit der Übernahme von HaCon, einem Software-Anbieter für Verkehr, Transport und Logistik, bauen wir mit Aimsun unsere starke Position in der Automatisierungstechnik für Schiene und Straße weiter aus."

