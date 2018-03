One Square Advisory Services GmbH: München, 20. März 2018 - ALNO AG: Wiederaufnahme des Handels der Wandelanleihe 2014/19 im Handelssegment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: München, 20. März 2018 - ALNO AG: Wiederaufnahme des Handels der Wandelanleihe 2014/19 im Handelssegment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse 20.03.2018 / 17:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die gemeinsamen Vertreter One Square und Herr Rechtsanwalt Daniel Vos informieren die Anleihegläubiger darüber, dass der kurzzeitig ausgesetzte Handel der 8,00% Wandelschuldverschreibungen 2014/2019 über EUR 14.000.000 fällig am 11. März 2019 (ISIN: DE000A11QHW7 / WKN: A11QHW, FWB Quotation Board) nunmehr am 20. März 2018 im Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse wieder aufgenommen wurde. Für Anleihegläubiger EUR 14.000.000 8,000% Wandelschuldverschreibung 2014/19 (ISIN: DE000A11QHW7; WKN: A11QHW) bedeutet dies, dass die Anleihe an der genannten Wertpapierbörse wieder handelbar ist. One Square und Herr Rechtsanwalt Daniel Vos werden die Anleihegläubiger der ALNO AG über die weiteren Entwicklungen informieren und stehen für Rückfragen, insbesondere für One Square unter alno@onesquareadvisors.com bzw. für Herrn Rechtsanwalt Daniel Vos unter vos@muellerseidelvos.de gerne zur Verfügung. Anleihegläubiger werden gebeten, falls noch nicht geschehen, sich unter diesen Adressen für die jeweiligen Email-Verteiler anzumelden. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München alno@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com MÜLLER SEIDEL VOS Rechtsanwälte PartGmbB Breite Straße 147-151 50667 Köln vos@muellerseidelvos.de www.muellerseidelvos.de 20.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 666411 20.03.2018

