London - Die Inflation im Vereinigten Königreich hat sich im Februar leicht verlangsamt, so Nick Leung, Investment Research Analyst bei WisdomTree Europa.Der VPI-Wert von 2,7% spiegele die schwächeren Energiepreise und Basiseffekte aus der Abwertung des Pfund Sterling im vergangenen Jahr wider. Trotz dieses Abwärtstrends bleibe der Verbraucherpreisindex hartnäckig über dem 2%-Ziel der Bank of England, was die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter beflügeln werde.

