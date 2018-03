Bad Marienberg - Die Constantin Medien AG (ISIN DE0009147207/ WKN 914720) bündelt ihre Vermarktungsangebote und umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto in der dafür neugegründeten Magic Sports Media GmbH, so die Constantin Medien AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...