Zwei starke Partner bündeln ihr Know-how: Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) und DMG MORI wollen gemeinsam die Entwicklung innovativer Digitalisierungslösungen beschleunigen. Ziel ihrer Technologie-Partnerschaft ist es, die Distributed Ledger Technologie in der Industrie zur Anwendung zu bringen. Die Kooperation ist offen für weitere Partner.



Als Distributed Ledger wird eine dezentrale Datenbank bezeichnet, die Teilnehmern eines Netzwerks eine gemeinsame Schreib- und Leseberechtigung erlaubt. Bei der DLT - besser bekannt unter dem Begriff Blockchain-Technologie - bedarf es im Gegensatz zu einer zentral verwalteten Datenbank keiner übergeordneten Instanz, die neue Einträge in der Datenbank vornimmt. Beide Unternehmen haben in diesem Bereich eine Reihe von Anwendungen identifiziert. Ein erstes Pilotprojekt ist bereits initiiert. Weitere Projekte, die auch andere industrielle Partner einbeziehen können, werden folgen.



Michael Geike, Vorstand der Advanced Blockchain AG, freut sich: "Mit der Kooperation haben wir eine tolle Basis geschaffen, um die Distributed Ledger Technologie zur Industriereife zu bringen. Die Anwendungsmöglichkeiten der Technologie sind vielfältig und werden traditionelle Geschäftsmodelle verändern und neue ermöglichen." Gerade der Maschinenbau ist für industrielle Anwendung der DLT prädestiniert - insbesondere in den Bereichen Dokumentation, Zertifizierung und Leasing.



Für DMG MORI sind Digitalisierung und Automatisierung neben Additive Manufacturing, Technologie-Excellence und den DMG MORI Qualified Products bedeutende Zukunftsfelder.



Die Experten der Advanced Blockchain AG aus Berlin haben sich zum Ziel gesetzt, Distributed Ledger Technologie in die Realwirtschaft zu bringen. Schwerpunkt ist hierbei das B2B Geschäft im Bereich Industrie 4.0 und Internet der Dinge (IoT).



Zusatzinformationen über DMG MORI:



Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit einem Umsatz von über 2,3 MRD EUR und über 7.000 Mitarbeitern. Gemeinsam mit der DMG MORI COMPANY LIMITED erzielen wir als "Global One Company" einen Umsatz von über 3 MRD EUR. Das Angebot umfasst sowohl Dreh- und Fräsmaschinen als auch Advanced Technologies, wie ULTRASONIC, LASERTEC und ADDITIVE MANUFACTURING sowie Automatisierungs- und ganzheitliche Technologielösungen. Unsere Technologie-Exzellenz bündeln wir in den Leitbranchen "Aerospace", "Automotive", "Die & Mold" und "Medical". Mit dem APP-basierten Steuerungs- und Bedienumfeld CELOS sowie exklusiven Technologiezyklen und Powertools gestalten wir aktiv Industrie 4.0. Bereits über 10.000 DMG MORI Maschinen sind mit CELOS ausgestattet. Mit der offenen, digitalen Plattform ADAMOS bietet



DMG MORI seinen Kunden und Zulieferern zudem eine durchgängige Digitalisierungsstrategie. Unsere kundenorientierten Services rund um den gesamten Lebenszyklus einer Werkzeugmaschine beinhalten Training, Instandsetzung, Wartung und Ersatzteilservice. Mit dem Partnerprogramm "DMG MORI Qualified Products" (DMQP) bieten wir zudem perfekt abgestimmte Peripherie-Produkte aus einer Hand. Die "Global One Company" ist mit über 12.000 Mitarbeitern an 157 Vertriebs- und Servicestandorten - davon 14 Produktionswerke - weltweit präsent. DMG MORI beliefert Kunden aus 42 verschiedenen Branchen in 79 Ländern.



Zusatzinformationen über Advanced Blockchain AG:



Die Advanced Blockchain AG ist ein börsennotierter B2B Service Provider für Blockchain-Technologie. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Entwicklung von fortschrittlichen Distributed Ledger Technology (DLT) Lösungen der 2. und 3. Generation für Industrie und Dienstleistungen. Zu den Hauptgeschäftsfeldern zählen Softwareentwicklung, Beratung und Strukturierung von DLT-Produkten, Forschung und die Entwicklung von eigenen Technologien. Dabei liegt der Hauptfokus im Bereich der Anwendung und Weiterentwicklung von DAG-Technology, die als fortschrittlichste DLT-Lösung gilt. Momentan entwickelt das Unternehmen die peaq-Platform, welche es erstmals ermöglichen soll, neue Token auf Basis der DAG-Technology zu kreieren und somit eine Token-Infrastruktur auf der Basis von einem "Directed Acyclic Graph" zu ermöglichen.



Advanced Blockchain AG
Invalidenstraße 112
D-10115 Berlin