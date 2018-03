ASMALLWORLD AG: Erfolgreiches Börsendebüt und Aufnahme in den SPI Index EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Sonstiges ASMALLWORLD AG: Erfolgreiches Börsendebüt und Aufnahme in den SPI Index 20.03.2018 / 17:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Medienmitteilung ASMALLWORLD AG: Erfolgreiches Börsendebüt und Aufnahme in den SPI Index Zürich, 20.03.2018 - Die Aktien der ASMALLWORLD AG wurden heute wie geplant erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Insgesamt wurden 8'137'153 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Aktie kotiert. Die zu einem Preis von CHF 9.75 je Aktie gelisteten Titel notierten bei Börsenschluss bei CHF 14.574, entsprechend einem Tagesgewinn von 49.5%. Die Namenaktien von ASMALLWORLD AG werden im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange gehandelt (Valorennummer: 40488012, ISIN: CH0404880129, Börsenkürzel: ASWN). Ab morgen 21. März 2018 sind die Aktien von ASMALLWORLD AG Teil der folgenden Indices: SPI, SPIEX und SXSLI. Der Free Float beträgt 40%. Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 8008 Zürich press@asw.com ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.comEnde der Ad-hoc-Mitteilung666425 20.03.2018 CET/CEST

