Liebe Trader,

Übergeordnet begann die Adidas-Aktie im August 2017, nach einem Hochpunkt bei 202,10 Euro, in einen Abwärtstrendkanal abzugleiten und gen Süden abzutauchen. Im Dezember 2017 wurde der Unterstützungsbereich bei grob 174,00 Euro, nach gut vier Anläufen schließlich mit einer fetten Tageskerze endgültig bestätigt. Dabei konnte zeitgleich ein untergeordneter Abwärtstrend verlassen werden, der übergeordnete Trendkanal bleib aber noch unberührt. Die obere Trendlinie des Kanals wurde zwischen Januar 2018 und März 2018 anschließend grob vier Mal angesteuert, erst Mitte März konnte dieser durchbrochen werden und brachte die Adidas-Aktie auf frische Verlaufshochs bei 196,60 Euro aufwärts. Laut aktuellen Medien-Berichten profitiert Adidas derzeit auch von den Zahlen der kleineren Konkurrenz Puma. Die Bullen wittern auch hier wieder Beute!

Long-Chance:

Das Verlassen des Abwärtstrendkanals zur Oberseite und die positiven Resonanzen der Investoren bezüglich Adidas, lassen einen Anstieg an die Jahreshochs aus 2017 bei 202,10 Euro vermuten. Bei der vorliegenden Kursdynamik könnte sogar ein Ausbruch auf 215,00 Euro bevorstehen - eine Verlustbegrenzung ist aber noch knapp unter 188,00 Euro anzusetzen. Tritt ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau ein, müssen Investoren mit weiteren Abgaben in der Adidas-Aktie bis in den Bereich von zunächst bei 180,00 Euro und dem dortigen EMA 50 auf Tagesbasis rechnen. Das würde jedoch die Gefahr eines nachhaltigen Rücksetzers in den vorherigen Abwärtstrend merklich steigern.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 194,65 Euro

Kursziel: 202,00 / 215,00 Euro

Stop: < 188,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 7,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Adidas AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 194,65 Euro; 16:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.