ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester sind die Kurse der schweizerischen Aktien am Dienstag aus dem Handel gegangen. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa hielten sich die Anleger zurück.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 8847 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,96 (zuvor: 41,54) Millionen Aktien.

Gute heimische Konjunkturdaten stützten den Markt nicht. Der Handelsbilanzüberschuss der Schweiz, der im Januar deutlich geschrumpft war, hat sich im Februar wieder ausgeweitet. Die Daten deuten auf ein moderates Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hin. Daneben hat die Schweizer Regierung ihre Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 erhöht. Für dieses Jahr wird nun ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent erwartet, bislang war man von 2,3 Prozent ausgegangen. Die Prognose für 2019 wurde auf 2,0 von 1,9 Prozent erhöht.

Aktien der Uhrenhersteller Swatch und Richemont waren gesucht, nachdem die Februar-Daten zu den schweizerischen Uhrenexporten positiv aufgenommen worden waren. Die beiden Titel gewannen je 2,2 Prozent.

Größter Verlierer im SMI waren Swisscom mit einem Minus von 4,6 Prozent. Furcht vor einem Preiswettkampf schickte die Aktie auf Talfahrt. Der Schweizer Telekomanbieter Salt hat seinen Einstieg in das heimische Festnetzgeschäft angekündigt. Salt will schnellste Breitband-Technologien anbieten und ist eine Partnerschaft mit Swiss Fiber Network eingegangen. Bislang war Salt nur als Mobilfunkanbieter aktiv. Salt gehört zum Telekom-Portfolio des französischen Unternehmers Xavier Niel, der für seine aggressive Preispolitik bekannt ist.

In der zweiten Reihe verteuerten sich Partners Group um 3,5 Prozent. Die Geschäftszahlen des Vermögensverwalters für 2017 hatten positiv überrascht. Überdies erhöht Partners Group die Dividende auf 19 von 15 Franken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2018 12:56 ET (16:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.