20.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Vorstand der UBM Development AG ("UBM ") hat heute eine grundsätzliche Einigung mit der Porr AG getroffen, wonach - vorbehaltlich des Abschlusses eines entsprechenden Vertrages - UBM den noch ausstehenden Nominalbetrag in der Höhe von EUR 50 Mio. zuzüglich anteiliger Zinsen des von der Porr zur Verfügung gestellten Mezzaninkapitals zurückführen wird. In Zusammenhang mit der Einbringung des Immobiliengeschäfts der Porr in die PIAG Immobilien AG ("PIAG ") im Jahr 2014 und der anschließenden Verschmelzung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...