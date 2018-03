FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi macht seine Beteiligung an der Videospielefirma Ubisoft zu Geld. Wie die Unternehmen mitteilten, wird Vivendi seinen gesamten Anteil von 27,3 Prozent an der für Spiele wie Assassin's Creed und Far Cry bekannten Firma für rund gut 2 Milliarden Euro abstoßen und damit einen erheblich Gewinn erzielen. Die Vivendi SA hatte ihre Beteiligung über die vergangenen drei Jahre für 794 Millionen Euro zusammengekauft.

Der Ausstieg vollzieht sich über mehrere Transaktionen. Der Pensionsfonds Ontario Teachers' und der chinesische Internetkonzern Tencent steigen bei Ubisoft als langfristige Investoren ein. Tencent und Ubisoft haben zudem eine Vereinbarung für eine strategische Partnerschaft abgeschlossen, von der sich der Spielehersteller eine stärkere Marktpräsenz in China erhofft. Ontario Teachers' wird 3,4 Prozent an Ubisoft für rund 250 Millionen Euro übernehmen. Die Chinesen streben eine Beteiligung von 5,0 Prozent an.

Weiterhin wird Ubisoft Vivendi eigene Aktien einem Anteil von 8,1 Prozent entsprechend direkt abkaufen. Auch wird Vivendi 3 Millionen Aktien oder 2,7 Prozent des Kapitals an die Holdinggesellschaft Guillemot Brothers SE veräußern, die damit ihre Beteiligung auf 15,6 Prozent aufstockt. Der Rest der Aktien soll über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren untergebracht werden. Alle Transaktionen werden zum Preis von 66 Euro pro Stück ausgeführt.

"Die Investition neuer Langzeit-Aktionäre in Ubisoft zeigt ihr Vertrauen in unser Wertschöpfungspotenzial, und der Rückkauf der Aktien wird allen Anteilseignern zugute kommen", sagte Ubisoft-CEO und -Mitgründer Yves Guillemot.

Vivendi stellte klar, keinesfalls aus dem Videospielegeschäft aussteigen zu wollen. Der Bereich stelle einen wichtigen Eckpfeiler für die Entwicklung des Konzerns dar. Zu Vivendi gehört Gameloft, ein führender Anbieter von Videospielen für mobile Geräte.

March 20, 2018

