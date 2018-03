HelloFresh SE: HelloFresh erwirbt Green Chef Corporation DGAP-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme HelloFresh SE: HelloFresh erwirbt Green Chef Corporation 20.03.2018 / 19:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) HelloFresh erwirbt Green Chef Corporation ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Börsenkürzel: HFG LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard) Berlin, 20. März 2018 - US-Tochtergesellschaften der HelloFresh SE ("Gesellschaft"), dem weltweit führenden Anbieter von Kochboxen, haben am heutigen Tage mit Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage eine dieser US-Tochtergesellschaften sämtliche Anteile der Green Chef Corporation erwerben wird. Bei der Green Chef Corporation handelt es sich um einen amerikanischen Wettbewerber, der Kochboxen mit Zutaten aus ökologischem Anbau (organic food) vertreibt. Die Gesellschaft erwartet, dass der Erwerb der Green Chef Corporation ab dem zweiten Quartal des Jahres 2018 mit ungefähr USD 15 Millionen pro Quartal zum Umsatz der HelloFresh Gruppe beitragen und die bereinigte EBITDA Marge der HelloFresh Gruppe ("Bereinigte EBITDA Marge") um ungefähr 2%-Punkte pro Quartal im Jahre 2018 verringern wird (ab dem zweiten Quartal des Jahres 2018), während dieser Erwerb in Bezug auf die Bereinigte EBITDA Marge des Jahres 2019 weitestgehend neutral sein sollte. Der Abschluss der Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, gleichwohl wird mit einem zeitnahen Abschluss der Transaktion gerechnet. Mitteilende Person beim Emittenten +49 (0) 160 96382504 Dr. Christian Ries General Counsel cr@hellofresh.com HelloFresh SE, Saarbrücker Straße [1]www.hellofreshgroup.com 1. 37a, 10405 Berlin http://www.hellofreshgroup. com/ Pressekontakt Eva Switala Global +49 (0) 160 98 082 688 Head of PR HelloFresh SE, es@hellofresh.com Saarbrücker Straße 37a, 10405 [1]www.hellofreshgroup.com 1. Berlin http://www.hellofreshgroup.com/ Über HelloFresh HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz und Kanada. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017 39,5 Millionen Mahlzeiten an 1,45 Millionen aktive Kunden aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney und Toronto. Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der HelloFresh SE (die "Gesellschaft"), des HelloFresh Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa "erwarten", "glauben", "schätzen", "planen", "zielen" oder "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen; Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum; Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten; Branchentrends; sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können wesentlich von jenen Abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgend eine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 20.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HelloFresh SE Saarbrücker Straße 37a 10405 Berlin Deutschland E-Mail: ir@hellofresh.com Internet: www.hellofreshgroup.com ISIN: DE000A161408 WKN: A16140 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666461 20.03.2018 CET/CEST

ISIN DE000A161408

AXC0286 2018-03-20/19:49