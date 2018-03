Eckert & Ziegler erhöht Dividende DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Dividende Eckert & Ziegler erhöht Dividende 20.03.2018 / 20:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Eckert & Ziegler erhöht Dividende Berlin, den 20.3.2018 - Die Eckert & Ziegler AG (ISIN DE 0005659700), ein Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie, hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von rund 144,8 Mio. EUR abgeschlossen. Wie der Aufsichtsrat auf seiner Bilanzsitzung feststellte, betrug der Jahresüberschuss 14,7 Mio. EUR und das Ergebnis pro Aktie 2,78 EUR. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2017 wurden damit erreicht. Ohne die im Geschäftsjahr 2017 aufgegebenen Geschäftsbereiche betrugen Umsatz 138,6 Mio. EUR, Jahresüberschuss 11,6 Mio. EUR und Ergebnis pro Aktie 2,19 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,80 EUR pro dividendenberechtigter Aktie vorschlagen (Vorjahr: 0,66 EUR). Die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung des abgelaufenen Geschäftsjahres finden Sie am 22.3. hier: https://www.ezag.com/de/startseite/investoren/finanzberichte/ Der testierte Jahresabschluss wird dort am 29.3. eingestellt sein. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de 20.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG Robert-Rössle-Str.10 13125 Berlin Deutschland Telefon: 49 30 941084-138 Fax: 49 30 941084-112 E-Mail: karolin.riehle@ezag.de Internet: www.ezag.de ISIN: DE0005659700 WKN: 565970 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 666467 20.03.2018 CET/CEST

