Der DAX wartet auf den Zinsentscheid der FED. Nach dem gestrigen negativen Wochenauftakt am Dienstag hat der Index wieder den Weg in das Mittelfeld der aktuellen Seitwärtsbewegung gefunden. Als Stütze für den deutschen Leitindex erwiesen sich die Kursgewinne an der Wall Street . Der zunehmend schwächelnde Euro , der deutsche Produkte für Käufer außerhalb des Währungsraums erschwinglicher machen kann, ...

