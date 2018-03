Investoren machen Facebook für die jüngsten Kursverluste verantwortlich. Das Onlinenetzwerk habe nicht genug für den Datenschutz getan.

In der Datenaffäre wenden sich erstmals auch Aktionäre gegen Facebook. Laut der Zeitung "Los Angeles Times" reichten sie am Dienstag Klage bei einem Bundesgericht in San Francisco gegen das soziale Onlinenetzwerk ein.

Die Investoren werfen Facebook demnach vor, durch die Enthüllungen in der Datenaffäre um die Analysefirma Cambridge Analytica Verluste erlitten zu haben. Ihnen ...

