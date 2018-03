BMW-Chef Harald Krüger präsentiert heute die Jahreszahlen des Münchener Autobauers - und muss sich nach der Razzia auch ungemütlichen Fragen stellen.

Die Staatsanwaltschaft München dursuchte am Dienstag die BMW-Zentrale. Die Strafverfolger gehen dem Anfangsverdacht nach, BMW habe bei Dieselautos die Abgase per Software manipuliert und damit betrogen. Chef Harald Krüger hatte stets betont, bei BMW sei die Diesel-Abgasreinigung nicht manipuliert worden. Bei der Bilanz-Pressekonferenz stellt Krüger am Mittwoch die Jahreszahlen vor - und muss sich nun auch folgenden unangenehmen Fragen stellen.

1. Dieselaffäre - Panne oder Vorsatz?

BMW spricht von einer "Panne": Irrtümlich sei auf 11.400 Autos eine Software gespielt worden, die eigentlich für andere Autos gedacht war. Im Ergebnis fahren die 11.400 Limousinen mit höheren Abgaswerten und müssen jetzt zurückgerufen werden. Krüger blieb ...

