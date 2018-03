Liebe Leser,

immer mehr Anleger spekulieren derzeit auf einen Wachstumsmarkt mit "Lithium". Dabei ist die größte Hoffnung vieler Anleger der Fortschritt in Sachen Elektromobilität. Doch genau da sind sich viele Experten uneinig. Gehört dem E-Auto wirklich eine so große Zukunft? Einige Experten sind der Meinung, dass Batterien, die den Verbrennungsmotor wirklich ersetzen könnten, auch in zehn Jahren noch rund 10.000 Euro kosten werden. Darüber hinaus ist die geringe Reichweite und die Ladegeschwindigkeit ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...