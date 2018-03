Oracle Aktie: Halten - Mit einem Kurssturz wieder in den Seitwärtstrend!

Chartanalyse der Oracle - Aktie



Die Oracle Aktie befand sich in einem intakten Seitwärtstrendkanal. Aus dem Bereich dieser Seitwärtsbewegung ist die Aktie am nach oben ausgebrochen, jedoch im weiteren Verlauf (am 20.03.2018 ) leider wieder in diesen Bereich eingetreten. Da der Ausbruch und der Wiedereintritt zeitlich eng beisammen liegen, hat der Seitwärtstrendkanal weiterhin bestand. Erst wenn es der Aktie erneut gelingt signifikant aus dem Seitwärtstrendkanal nach oben auszubrechen, wird sich das Chartbild wieder verbessern.