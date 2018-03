Tagesgewinner war am Dienstag YY Inc. mit 7,31% auf 127,43 (154% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,83%) vor FACC mit 7,06% auf 24,25 (164% Vol.; 1W 8,02%) und AT&S mit 6,13% auf 24,25 (146% Vol.; 1W 5,90%). Die Tagesverlierer: GoPro mit -6,19% auf 5,00 (84% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,19%), bet-at-home.com mit -3,57% auf 72,90 (185% Vol.; 1W -21,19%), Dialog Semiconductor mit -3,06% auf 24,05 (117% Vol.; 1W -3,68%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Facebook (42587,57 Mio.), Glencore (38354,39) und Royal Dutch Shell (24605,37). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Facebook (472%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (389%) und Aixtron (231%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht...

