Der Sportausrüster will zum Basketball zurückkehren. Davon erhofft er sich mehr Wachstum in den USA und China. Dafür sollen Partnerschaften mit Sportlern und Prominenten geschlossen werden. Ganze 17 Jahre ist es her, dass Puma sich aus diesem Geschäft zurückgezogen und sich nur noch auf Fußball und den Laufsport konzentriert hatte.



Für die nächsten Jahre hat man auch neue Ziele: So soll bis 2022 soll der Umsatz jährlich um rund 10 % steigen. Die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll spätestens 2022 bei rund 10 % liegen. Im vergangenen Jahr hatte der Erlös währungsbereinigt um 16 % auf 4,14 Mrd. Euro zugelegt, das Ebit verdoppelte sich auf 245 Mio. Euro. Damit lag die Ebit-Marge bei 5,9 %.



Ab 2019 will man dann zwischen 25 und 35 % des Konzernergebnisses als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Für 2017 zahlt Puma eine Dividende von 12,50 Euro je Aktie, was insgesamt den Nettogewinn übersteigt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info