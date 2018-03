Der Dax dürfte seine Vortagesgewinne zur Wochenmitte zunächst etwas ausbauen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent höher auf 12 348 Punkte. Der Markt befindet sich seit Wochen auf Richtungssuche.

Frische Impulse könnte am Abend die US-Notenbank geben. Dabei interessiert die Börsianer weniger die insgesamt sechste Zinsanhebung im aktuellen Straffungszyklus, die als ausgemachte Sache gilt. Entscheidend ist vielmehr der weitere geldpolitische Weg im laufenden und kommenden Jahr. Bisher stellt die Federal Reserve für dieses Jahr drei Zinsanhebungen in Aussicht. Spekuliert wird seit längerem, dass die Fed ihr Straffungstempo etwas erhöhen könnte. Konkret könnte sie anstatt der bisher avisierten drei Zinsschritte vier Anhebungen in den Raum signalisieren./ag/jha/

