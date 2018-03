SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND übernimmt Trailerachs- und Federungssystem-hersteller York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Firmenübernahme SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND übernimmt Trailerachs- und Federungssystem-hersteller York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. 21.03.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SAF-HOLLAND übernimmt Trailerachs- und Federungssystemhersteller York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. - Schlagartiger Ausbau der Stellung auf den schnell wachsenden Transportmärkten APAC/China - Mit der Akquisition avanciert SAF-HOLLAND zu einem der Marktführer bei Trailerachs- und Federungssystemen in Indien - Umsatzbeitrag von rund 50 Mio. Euro im ersten vollen Jahr nach der Übernahme erwartet Luxemburg, 21. März 2018 - SAF-HOLLAND baut seine Präsenz im stark wachsenden indischen Transportmarkt schlagartig aus und übernimmt 100 % der Anteile an der York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. ("York") mit Hauptsitz in Singapur. York und seine Tochtergesellschaften ("York Gruppe") gelten als einer der führenden Anbieter für Trailer-Achs- und Federungssysteme in Indien und vertreiben ein breites Spektrum an Komponenten für Lkw und Trailer in der gesamten APAC Region. SAF-HOLLAND hat am 21. März 2018 mit TRF Singapore Pte. Ltd. und TRF Holdings Pte. Ltd. Limited, eine Vereinbarung unterzeichnet, den Hersteller von Achs- und Federungssystemen York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd. zu übernehmen. TRF Singapore Pte. Ltd. und TRF Holdings Pte. Ltd. haben dem Verkauf von 100% der York-Anteile an die SAF-HOLLAND GmbH zugestimmt. Der Kaufpreis für York liegt inklusive übernommener Verbindlichkeiten bei rund 33 Mio. Euro. SAF-HOLLAND finanziert die Übernahme vollständig aus vorhandenen Barmitteln. Für die ersten zwölf Monate nach dem Vollzug der Transaktion erwartet der SAF-HOLLAND Konzern einen Umsatzbeitrag von rund 50 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im Rahmen der Integration der York-Gruppe in den SAF-HOLLAND Konzern soll die EBIT-Marge in den kommenden Jahren schrittweise in Richtung des Konzernniveaus weiter- entwickelt werden. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter der aufschiebenden Bedingung der Anteilseigner von TRF Limited, der Muttergesellschaft von TRF Singapore Pte. Ltd. und TRF Holdings Pte. Ltd. Der Vollzug der Transaktion (Closing) und die folgende Einbeziehung in den Konsolidierungskreis des SAF-HOLLAND Konzerns wird im Laufe des zweiten Quartals 2018 erwartet. Die York-Gruppe nimmt im APAC Raum vor allem im Bereich Heavy Duty (> 9 Tonnen) bei Trailerachsen und mechanischen Federungen eine starke Marktstellung ein. Zudem zählt die York Gruppe auf dem indischen Subkontinent zu den wichtigsten Anbietern von Ersatzteilen und Zubehör für Anhänger und Auflieger. Die York Gruppe verfügt über wichtige Fertigungsstandorte in Pune, Indien und Qingdao, China und beliefert die meisten Lkw- und Trailerhersteller in der Region. Sie ist neben Indien auch auf den anderen schnell wachsenden südostasiatischen Märkten, wie Thailand, Indonesien und Vietnam sowie in Australien nennenswert vertreten und ergänzt mit ihrer geografischen Aufstellung die regionale Präsenz des SAF-HOLLAND Konzerns. Zudem hat die York Gruppe in den vergangenen Jahren auf dem Subkontinent ein leistungsfähiges Service- und Ersatzteilnetzwerk aufgebaut, das mehr als zweihundert Servicepunkte und Händler umfasst. Damit wird das Aftermarket-Geschäft des SAF-HOLLAND Konzerns in der Region wirksam verstärkt. SAF-HOLLAND CEO Detlef Borghardt sieht hohes Potenzial: "Nach der Akquisition der brasilianischen KLL im Jahr 2016 und der jüngsten Übernahme von V.Orlandi in Italien, unternehmen wir mit dem Zukauf der York Gruppe einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Erreichung der Ziele unserer Wachstumsstrategie 2020. Wir werden praktisch über Nacht zu einem der Marktführer in Indien, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Transportmärkte. Wir positionieren uns damit auch frühzeitig für den absehbaren Wandel in diesen Ländern in Richtung technologisch anspruchsvollerer Lösungen. Ähnlich wie derzeit in China, erwarten wir, dass Beladungs- und Sicherheitsvorschriften auch in den anderen APAC-Märkten in den nächsten Jahren sukzessive verschärft werden. Dafür sieht sich SAF-HOLLAND mit seinem Produktportfolio gut gerüstet." Alexander Geis, President der Region EMEA/I bei SAF-HOLLAND ergänzt: "Abgesehen davon, wird die Übernahme von York merklich dazu beitragen, unsere Position in den Märkten des Nahen Ostens sowie in Afrika zu verstärken." SAF-HOLLAND CFO Dr. Matthias Heiden führt aus: "Die Akquisition der York-Gruppe wird bereits im ersten Jahr nach der Übernahme positiv zum Ergebnis des Konzerns beitragen. Wir werden das Unternehmen umgehend in die Strukturen des SAF-HOLLAND Konzerns integrieren. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir die bereinigte EBIT-Marge durch die Realisierung von Synergien und durch die sich bietenden Cross-Selling Möglichkeiten in wenigen Jahren in Richtung des Konzerndurchschnitts entwickeln können. Vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, nicht nur ein strategisch wertvolles, sondern auch ein finanziell attraktives Investment getätigt zu haben." Mit der aktuellen Übernahme von York baut SAF-HOLLAND seine Position außerhalb der bisherigen Kernmärkte Europa und Nordamerika weiter aus. Erst vor wenigen Wochen hat das Unternehmen in diesem Zusammenhang die Errichtung eines neuen Produktionszentrums mit einer Fläche von mehr als 46.000 m2 in Yangzhou, China, mitgeteilt, welches bereits im ersten Halbjahr 2019 den Betrieb aufnehmen soll. SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.140 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 3.500 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie York Unternehmensportrait: York Transport Equipment (Asia) Pt. Ltd. bzw. die YORK Gruppe stellen Trailerachs- und Federungssysteme her und vertreiben eine breites Spektrum an Komponenten für Lkw und Trailer. Die Ursprünge von YORK in der Region Asien-Pazifik reichen mit der Gründung von YORK Australia in Melbourne bis ins Jahr 1985 zurück, als die Gesellschaft in den australischen Markt für Lkw- und Trailerkomponenten einstieg. Im Jahr 1989 folgte die Gründung von YORK Singapore. Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen York Transport Equipment (Asia) Pte. Ltd., Singapore. YORK Singapore dient als Basis für die Expansion der Gruppe in den schnell wachsenden Märkten der Region Asien-Pazifik. York ist eine Tochtergesellschaft der TRF Ltd, Indien. Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de 21.03.2018

