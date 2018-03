Medienmitteilung

Bern, 21. März 2018

Valiant platziert Covered Bonds im Umfang von 500 Mio. Franken

Die Valiant Bank hat gestern erfolgreich ihre zweite Tranche Covered Bonds emittiert. Die besicherte Anleihe stiess wieder auf grosses Interesse, so dass ein Volumen von 500 Millionen Franken platziert werden konnte.

Nach der Erstemission letzten November (Volumen 250 Mio. Franken) hat Valiant gestern die zweite Tranche ihrer mit Hypotheken besicherten Anleihe auf den Markt gebracht. Sie hat eine Laufzeit von sechs Jahren, einen Coupon von 0,125 Prozent und wird von der Ratingagentur Moody's voraussichtlich wieder mit einem Triple A bewertet werden.

Alternative für institutionelle Anleger

Das Volumen von 500 Millionen Franken war gestern in kurzer Zeit platziert. Der Covered Bond von Valiant ist für institutionelle Anleger eine interessante Alternative im hoch konzentrierten Triple A-Segment des Swiss Bond Index. Er wurde zum Preis von 100,494% (5 Basispunkte unter mid-Swap) platziert und wird ab 20. April an der SIX handelbar sein.

Weitere Emissionen geplant

Mit den Covered Bonds stellt Valiant die Refinanzierung ihrer Hypotheken und KMU-Kredite auf eine breitere Basis und senkt ihre Refinanzierungskosten. Valiant plant, jährlich Covered Bonds im Umfang von rund 500 Mio. Franken zu platzieren.

Kontakt für Medienschaffende

Marc Andrey, Leiter Media Relations, 031 320 96 01, (marc.andrey@valiant.ch: http://marc.andrey@valiant.ch)

Kontakt für Analysten

Marcus Händel, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, (ir@valiant.ch: mailto:ir@valiant.ch)

Über Valiant

Valiant ist eine unabhängige, ausschliesslich in der Schweiz tätige Retail- und KMU-Bank. Sie bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant in folgenden elf Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zug. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 27,6 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende.

Agenda Valiant

27. März 2018 Publikation Geschäftsbericht 2017

03. Mai 2018 Zwischenabschluss per 31. März 2018

23. Mai 2018 Generalversammlung Valiant Holding AG in Bern

09. August 2018 Halbjahresergebnis 2018