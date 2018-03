H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt vorläufige Ergebnisse für 2017 DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges H&R GmbH & Co. KGaA bestätigt vorläufige Ergebnisse für 2017 21.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 - Positive Beiträge aller Segmente sichern mit EUR 97,9 Mio. erneut operatives Ergebnis auf hohem Niveau - Nettoergebnis von EUR 32,1 Mio. - Unternehmensleitung will Hauptversammlung Dividende von EUR 0,40 je Aktie vorschlagen Salzbergen, 21. März 2018. Die H&R GmbH & Co. KGaA (H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat im Geschäftsjahr 2017 ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 97,9 Mio. (2016: EUR 101,4 Mio.) erreicht. Trotz höherer Abschreibungen konnten auch die übrigen Ergebnisebenen überzeugen (Vgl. Tabelle "Kennzahlen zur H&R KGaA"). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 32,1 Mio. (2016: EUR 38,4 Mio.) und lag damit - auch infolge des erneut höheren Ertragssteueraufwands - um EUR 6,3 Mio. unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,88 (2016: EUR 1,05). Erzielt wurde das solide Ergebnis bei Umsätzen in Höhe von EUR 1.025,1 Mio. Dies sind rund 9 % mehr als im vergangenen Jahr (2016: EUR 942,7 Mio.). Ausschlaggebend dafür war ganz überwiegend der im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich höhere Rohölpreis. Mit dem erzielten Ergebnis ist die Gesellschaft nicht nur wie bereits angekündigt dividendenfähig. Das Unternehmen plant - wie zuletzt 2011 - vielmehr die Ausschüttung einer Dividende und will der Hauptversammlung eine Gewinnbeteiligung von EUR 0,40 je Aktie vorschlagen. Positive Ergebnisbeiträge aller Segmente Der Geschäftsbereich Chemisch-Pharmazeutische Rohstoffe mit seinen Segmenten Refining und Sales erzielte mit einem EBITDA von EUR 98,1 Mio. (2016: EUR 103,6 Mio.) trotz global-wirtschaftlicher Herausforderungen und einmalig höherer Wartungsintensität am Hamburger Raffineriestandort einen starken Beitrag zum Konzern-EBITDA. Der Kunststoffbereich erholte sich durch Kostendisziplin, Bereinigung des Kundenportfolios und verstärkte Neuakquise ein weiteres Mal deutlich und erzielte erneut eine Ergebnisverbesserung auf nunmehr EUR 3,7 Mio. (EBITDA 2016: EUR 2,6 Mio.). Die Konsolidierungseffekte auf Konzernebene minderten das EBITDA mit EUR -3,8 Mio. (2016: EUR -5,1 Mio.). Operativer Cashflow 2017 erneut positiv, stabile Eigenkapitalausstattung Ausgehend vom etwas niedrigeren Konzernergebnis blieb der operative Cashflow trotz des Rückgangs von EUR 75,5 Mio. auf EUR 46,2 Mio. deutlich positiv. Die höheren Mittelabflüsse für Investitionen dämpften den Free Cashflow hingegen von EUR 36,7 Mio. auf EUR -11,9 Mio. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des Geschäftsjahres 2017 auf EUR 662,6 Mio. (31.12.2016: EUR 648,2 Mio.). Infolge der insgesamt guten Wirtschafts- und Finanzlage der Gesellschaft stieg das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf EUR 342,7 Mio. (31.12.2016: EUR 317,4 Mio.). Das Eigenkapital quotiert bei 51,7% (31.12.2016: 49,0 %). Ausblick Die H&R KGaA, mit der wir 2018 "ins Rennen" gehen, bewegt sich in einem globalpolitischen Zusammenhang, der für international agierende und vernetzte Unternehmen zunehmend komplexer wird. Entsprechend selbstbewusst, aber auch realistisch formulieren wir daher unsere Erwartungen für 2018 und setzen uns als Zielgröße ein operatives Ergebnis (EBITDA) in der Spannbreite von EUR 94,0 Mio. bis EUR 106,0 Mio. Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Jahresabschlusses verweist die H&R KGaA auf den heute erscheinenden Geschäftsbericht 2017. Kennzahlen zur H&R KGaA: in Mio. EUR 2017 2016 - / + Umsatzerlöse 1.025,1 942,7 82,4 Operatives Ergebnis (EBITDA) 97,9 101,4 -3,5 in % vom Umsatz 9,6 10,8 -1,2 EBIT 54,8 64,2 -9,4 Ergebnis vor Ertragssteuern 46,2 54,2 -8,0 Konzernergebnis nach Steuern 29,5 39,3 -9,8 Konzernergebnis der Aktionäre 32,1 38,4 -6,3 Konzernergebnis je Aktie (EUR) 0,88 1,05 -0,17 Operativer Cashflow 46,2 75,5 -29,3 Free Cashflow -11,9 36,7 -48,6 31.12.17 31.12.16 - / + Bilanzsumme 662,6 648,2 14,4 Konzerneigenkapital 342,7 317,4 25,3 Eigenkapitalquote (%) 51,7 49,0 2,7 Mitarbeiter (absolut) 1.692 1.628 64 Kennzahlen der Segmente in Mio. EUR 2017 2016 - / + Umsatzerlöse ChemPharm Refining 616,8 567,2 49,6 ChemPharm Sales 357,2 328,0 29,2 Kunststoffe 59,6 56,5 3,1 Überleitung -8,5 -9,1 0,6 EBITDA ChemPharm Refining 63,7 64,5 -0,8 ChemPharm Sales 34,4 39,4 -5,0 Kunststoffe 3,7 2,6 1,1 Überleitung -3,8 -5,1 1,3 Kontakt: H&R GmbH & Co. Die H&R KGaA: Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. 