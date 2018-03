OHB SE: OHB SE veröffentlicht für das Berichtsjahr 2017 folgende Ergebnisse: - Gesamtleistung erreichte Rekordwert von EUR 860 Mio. (+18%), EBITDA steigt um 7% auf EUR 58,8 Mio., EBIT steigt um 4% auf EUR 44,2 Mio. DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis OHB SE: OHB SE veröffentlicht für das Berichtsjahr 2017 folgende Ergebnisse: - Gesamtleistung erreichte Rekordwert von EUR 860 Mio. (+18%), EBITDA steigt um 7% auf EUR 58,8 Mio., EBIT steigt um 4% auf EUR 44,2 Mio. 21.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Positiver operativer Cashflow von EUR 35,0 Mio. - Auftragsbestand auf Rekordniveau von EUR 2,4 Mrd. - Gremien schlagen Hauptversammlung Dividende je Aktie von EUR 0,40 vor - Ausblick für 2018 bestätigt: Gesamtleistung in Höhe von EUR 1 Mrd., EBITDA und EBIT in Höhe von EUR 65 Mio. bzw. EUR 47 Mio. Bremen, 21. März 2018. Der Vorstand der OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) präsentierte auf der heutigen Bilanzpressekonferenz in Bremen den testierten Konzernjahresabschluss 2017. Im Geschäftsjahr 2017 erreichte die Gesamtleistung im Konzern EUR 860 Mio. (Vorjahr: EUR 728 Mio.). Das EBITDA stieg auf EUR 58,8 Mio. (Vorjahr: EUR 55,1 Mio.), die EBITDA-Marge erreichte 6,8% nach 7,6% im Vorjahr. Das EBIT legte auf 44,2 zu (Vorjahr: EUR 42,7 Mio.). Die EBIT-Marge veränderte sich auf 5,1% (Vorjahr: 5,9%). Der Konzernjahresüberschuss stieg auf EUR 27,7 Mio. (Vorjahr: EUR 25,6 Mio.). Das Ergebnis pro Aktie steigt auf EUR 1,34 (verwässert und unverwässert) für das Geschäftsjahr 2017, nach EUR 1,28 im Vorjahr. Der operative Cashflow betrug zum Bilanzstichtag EUR 35,0 Mio. (Vorjahr: EUR 72,7 Mio.). Das gegenüber dem Vorjahr um EUR 23,7 Mio. auf EUR 207,3 Mio. erhöhte Eigenkapital resultiert, trotz der auf EUR 719,7 Mio. gestiegenen Bilanzsumme (Vorjahr: EUR 682,9 Mio.) in einer auf 28,8% verbesserten Eigenkapital-Quote (Vorjahr: 26,9%). Der Unternehmensbereich "Space Systems" erzielte 2017 eine erhöhte Gesamtleistung von EUR 661,3 Mio. (Vorjahr: EUR 559,5 Mio.). Das EBIT veränderte sich in diesem Geschäftsbereich von EUR 25,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 24,1 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung beträgt damit 3,6% nach 4,6% im Vorjahr. Die erzielte unkonsolidierte Gesamtleistung des Unternehmensbereichs "Aerospace + Industrial Products" stieg im Geschäftsjahr 2017 von EUR 175,9 Mio. auf EUR 211,9 Mio. Daraus resultierte ein erhöhtes EBIT in Höhe von EUR 20,2 Mio. des Unternehmensbereichs (Vorjahr: EUR 17,2 Mio.). Die EBIT-Marge reduzierte sich leicht auf 9,5% (Vorjahr: 9,8%). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von EUR 0,40 pro Aktie wie im Vorjahr vorschlagen. Der Finanzmittelbestand (inkl. Wertpapiere) des Konzerns betrug zum 31. Dezember 2017 EUR 59,3 Mio. (Vorjahr: EUR 57,6 Mio.). Der Auftragsbestand liegt auf Rekordniveau in Höhe von EUR 2.439 Mio. (Vorjahr: EUR 1.560 Mio.). Den Großteil des Auftragsbestands in Höhe von EUR 2.198 Mio., repräsentiert der Unternehmensbereich "Space Systems", der Auftragsbestand im Bereich "Aerospace + Industrial Products" beträgt EUR 241 Mio. Das gewährleistet für die Zukunft eine zufriedenstellende Planungssicherheit sowie eine hohe operative Auslastung in allen Unternehmensbereichen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2018 eine konsolidierte Gesamtleistung von EUR 1 Mrd. Die operativen Ergebnisgroßen EBITDA und EBIT sollen EUR 65 Mio., respektive EUR 47 Mio. erreichen. Der komplette Konzern-Jahresabschluss 2017 der OHB SE wird auf der heutigen (21. März 2018) Bilanzpressekonferenz in Bremen und dem sich anschließenden Analystentreffen in Frankfurt am Main im Detail erläutert. Bilanzpressekonferenz um 08:30 Uhr am 21. März 2018 in den Räumlichkeiten der OHB SE in Bremen Analystenkonferenz (DVFA) um 13:00 Uhr am 21. März 2018 in den Räumlichkeiten der DZ Bank AG in Frankfurt am Main Ergebniskennzahlen +/- im Überblick 2013 2014 2015 2016 2017 2016/- (TEUR) 17 Umsatz 680.121 728.147 719.706 699.184 825.894 +18,1- % Gesamtleistung 700.063 772.954 730.368 728.386 859.689 +18,0- % EBITDA 52.803 53.416 52.135 55.081 58.809 +6,8% EBIT 36.353 40.400 40.214 42.700 44.223 +3,6% EBT 29.728 33.874 36.698 38.009 42.238 +11,1- % Konzern-jahresüber- 20.068 29.168 25.385 25.575 27.724 +8,4% schuss Jahresüberschuss 19.436 25.713 20.975 22.212 23.355 +5,1% nach Fremdanteilen Ergebnis pro Aktie 1,12 1,48 1,21 1,28 1,34 +4,7% in EUR Dividende pro 0,37 0,37 0,40 0,40 0,40 - Aktie *) in EUR Finanzmittelbe- stand inkl. 