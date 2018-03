Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE nach dem Deal mit Eon von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er löse in seiner Bewertung den zehnprozentigen Abschlag für die Holding-Struktur von RWE auf, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Stromerzeuger profitiere wirtschaftlich von dem umfangreichen Beteiligungstausch mit Eon. Er bevorzuge jedoch unverändert Eon gegenüber RWE./bek/la

Datum der Analyse: 21.03.2018

