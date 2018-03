SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Bei als eher gering beschriebenen Umsätzen herrscht am Mittwoch an den Börsen in Ostasien eine abwartende Haltung angesichts der im späteren Tagesverlauf anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Der Grundton an den Aktienmärkten ist dabei freundlich - auch dank positiver Vorgaben aus den USA. Eine US-Zinserhöhung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht, spannender dürften die Zinsprojektionen werden. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Aufschluss, ob im laufenden Jahr mit insgesamt drei oder womöglich doch eher vier Zinsanhebungen zu rechnen ist. Sollte letzteres der Fall sein, könnte das für Aktien zunächst eher negativ wirken.

Klarer Gewinner ist die Börse in Hongkong. Dort zieht der HSI um 1,0 Prozent an, gefolgt von Schanghai mit einem Plus von 0,5 Prozent. Während an den anderen größeren Plätzen die Gewinne kleiner ausfallen, wird in Tokio wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Die Stimmung in Hongkong wird aufgehellt von guten Geschäftszahlen des Versicherers Ping An, bei dem der Nettogewinn 2017 um 43 Prozent gestiegen ist. Der Kurs legt um 0,9 Prozent zu. Für das Indexschwergewicht Tencent geht es im unmittelbaren Vorfeld der Geschäftszahlen des Technologieriesen um 1,6 Prozent nach oben.

Immobilienwerte in Hongkong auf breiter Front fest

Tagesfavoriten in Hongkong sind aber Immobilienaktien. Sie werden gestützt von positiven Analystenkommentaren. JP Morgan sieht trotz der teils bereits massiven Kursgewinne in dem Sektor weiter Luft für einige chinesische Immobilienentwickler. Die Margen seien gesund und es gebe genügend Bauland für weiteres Wachstum. Zugleich hätten die Unternehmen ihr Geschäftsgebahren auf Druck Pekings zur Verhinderung einer Blasenbildung bereits so weit angepasst, dass von dieser Seite kein größeres Störfeuer mehr zu erwarten sei. Die Analysten von Nomura haben sich derweil positiv zu den Gewinnaussichten von CR Land und Country Garden geäußert.

CR Land schießen um fast 7 Prozent nach oben, Country Garden und China Vanke um je 4,9 Prozent. China Overseas Land verteuern sich um 6,1 und China Evergrande um 3,1 Prozent.

Gesucht sind in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise im US-Handel weiter zugelegt haben um rund 2 Prozent. Brentöl wird aktuell mit 67,57 Dollar je Barrel gehandelt, nochmals 0,2 Prozent höher. Angetrieben werden die Preise von den andauernden Spannungen im Nahen Osten, konkret zwischen Saudi Arabien und Iran. Das sorgt für Spekulationen über mögliche Lieferausfälle, sollten wieder Sanktionen gegen Iran verhängt werden.

Stützend wirken daneben die neuesten Daten des Branchenverbands API vom späten Dienstag. Demnach sind die Öllagerrvorräte in den USA in der vergangenen Woche überraschend um 2,7 Millionen Barrel gesunken. Auch die Benzinbestände verringerten sich. Für die Bekanntgabe der offiziellen US-Vorräte im späteren Tagesverlauf lautet die Prognose dagegen auf eine Zunahme um 2,4 Millionen Barrel. Cnooc ziehen in Hongkong um über 3 Prozent an, in Sydney legen Santos um 1,2 und Oil Search um 1,1 Prozent zu.

Die Milch macht's in Neuseeland

In Neuseeland schoss der Kurs des Milchverarbeiters Synlait um 14 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Das Unternehmen hat das beste Halbjahresergebnis seiner Geschichte gemeldet. Der Kurs des Partners a2 Milk kletterte um 3,6 Prozent. Der Index der Börse in Neuseeland verzeichnete vor diesem Hintergrund ein Plus von 1,4 Prozent auf ein neuerliches Jahreshoch.

Weiter aufwärts geht es unterdessen mit dem Bitcoin. Die Kryptowährung kostet mittlerweile wieder 9.126 Dollar, nachdem sie vor kurzem noch für weniger als 7.500 Dollar zu haben gewesen war. Auftrieb erhält sie laut Händlern davon, dass vom derzeit stattfindenden Treffen der G20-Finanzminister keine verbalen Störfeuer kommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.950,30 +0,23% -1,89% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertagsbeding kein Handel Kospi (Seoul) 2.486,53 +0,04% +0,77% 07:00 Schanghai-Comp. 3.305,64 +0,46% -0,07% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.853,63 +0,96% +5,35% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.519,83 +0,19% +3,21% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.861,73 +0,29% +3,32% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:42 % YTD EUR/USD 1,2264 +0,2% 1,2246 1,2338 +2,1% EUR/JPY 130,55 +0,1% 130,46 131,31 -3,5% EUR/GBP 0,8752 +0,1% 0,8746 0,8776 -1,6% GBP/USD 1,4013 +0,1% 1,4002 1,4059 +3,7% USD/JPY 106,45 -0,1% 106,53 106,41 -5,5% USD/KRW 1071,70 -0,0% 1071,74 1070,20 +0,4% USD/CNY 6,3333 -0,0% 6,3340 6,3282 -2,7% USD/CNH 6,3303 -0,0% 6,3328 6,3267 -2,8% USD/HKD 7,8458 +0,0% 7,8446 7,8447 +0,4% AUD/USD 0,7696 +0,1% 0,7686 0,7704 -1,6% NZD/USD 0,7177 -0,0% 0,7179 0,7222 +1,1% Bitcoin BTC/USD 9.124,91 +1,5% 8.988,97 8.445,42 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,66 63,54 +0,2% 0,12 +5,6% Brent/ICE 67,54 67,42 +0,2% 0,12 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.313,05 1.311,48 +0,1% +1,57 +0,8% Silber (Spot) 16,24 16,20 +0,2% +0,04 -4,1% Platin (Spot) 943,60 944,35 -0,1% -0,75 +1,5% Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,2% +0,01 -8,1% ===

