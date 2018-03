Viscom AG erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017 und erwartet weiteres Wachstum in 2018 DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Viscom AG erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017 und erwartet weiteres Wachstum in 2018 21.03.2018 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Viscom AG erzielt Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017 und erwartet weiteres Wachstum in 2018 Auftragseingang: 90.250 TEUR (Vj.: 83.498 TEUR, +8,1 %) Umsatz: 88.542 TEUR (Vj.: 77.245 TEUR, +14,6 %) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT): 13.829 TEUR (Vj.: 10.497 TEUR, +31,7 %) EBIT-Marge: 15,6 % (Vj.: 13,6 %) Periodenergebnis: 9.073 TEUR (Vj.: 7.129 TEUR, +27,3 %) Dividendenvorschlag: 0,60 EUR je gewinnberechtigter Aktie Hannover, 21.03.2018 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, erfüllt mit einem Umsatz von 88,5 Millionen EUR und einer EBIT-Marge von 15,6 % die für 2017 gesteckte Jahresprognose und konnte somit ihren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Der Auftragseingang lag im Geschäftsjahr 2017 mit 90.250 TEUR deutlich über dem Vorjahreswert (Vj.: 83.498 TEUR) und stieg damit um 8,1 %. Erfreulich ist, dass sich darin auch das weiterhin ungebrochene Interesse der großen Bestandkunden wiederspiegelt. Zudem ist es gelungen, den Konzern-Umsatz zweistellig um 14,6 % auf 88.542 TEUR (Vj.: 77.245 TEUR) zu steigern. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) konnte sogar um 31,7 % auf 13.829 TEUR (Vj.: 10.497 TEUR) verbessert werden. Die EBIT-Marge stieg entsprechend von 13,6 % im Vorjahr auf 15,6 % im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017. Das Periodenergebnis konnte zudem gegenüber dem Vorjahr von 7.129 TEUR auf 9.073 TEUR um 27,3 % gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie erreichte somit - bezogen auf 8.885.060 Aktien - einen Wert von 1,02 EUR (Vj.: 0,80 EUR). Die überaus positive Entwicklung des Konzerns wurde durch die sehr gute Performance sämtlicher Regionen und Geschäftsbereiche gestützt. Allein in 2017 konnte der Umsatz im Bereich der Serienprodukte um 17,3 %, im Bereich des Services sogar um herausragende 21,4 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Der Bereich der Sonderprodukte blieb mit 15 % Umsatzanteil annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (17 %). Mit rund 57 % des Umsatzes war Europa der mit Abstand stärkste regionale Markt des Viscom-Konzerns. Der Umsatz in dieser Region blieb mit 50.784 TEUR auf dem Vorjahresniveau (Vj.: 50.553 TEUR). Aufgrund des höheren Intersegmentumsatzes von 23.919 TEUR (Vj.: 17.770 TEUR) sowie der aktivierten Eigenleistungen erhöhte sich das Segmentergebnis in dieser Region um rund 32 % auf 10.748 TEUR (Vj.: 8.113 TEUR). In der Region Amerika konnten die Umsatzerlöse ebenfalls um rund 29 % von 10.530 TEUR im Vorjahr auf 13.557 TEUR gesteigert werden. In 2017 hatten Projekte mit Röntgen-Inspektionssystemen einen größeren Anteil am Umsatz. Neben dem weiterhin starken Automobilzuliefergeschäft konnten Aufträge im Luft- und Raumfahrtbereich sowie im Umfeld der Elektromobilität und alternativen Stromerzeugung gewonnen werden. Das Segmentergebnis in der Region Amerika lag mit 1.389 TEUR um rund 78 % über dem korrespondierenden Vorjahreswert (Vj.: 780 TEUR). Viscom konnte in Asien mit höherwertigen Inspektionssystemen abermals die Geschäftsaktivitäten gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die Marktführerschaft im Bereich der kombinierten optischen und röntgentechnischen Inspektion von Baugruppen wurde über viele Kundensegmente hinweg gefestigt. Hervorzuheben ist neben dem durch das Seriengeschäft getriebenen Zuwachs auch ein steigendes Interesse der Kunden an Draht-Bond-Inspektionslösungen. Der Umsatz der Region Asien stieg um rund 50 % von 16.162 TEUR in 2016 auf 24.201 TEUR in 2017. Das erzielte Segmentergebnis lag mit 2.105 TEUR über dem Wert des Vorjahres (Vj.: 1.536 TEUR). An der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns sollen auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Viscom AG partizipieren. Der Vorstand wird zusammen mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je gewinnberechtigter Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 2,0 % bezogen auf den Jahresschlusskurs 2017. Viscom bewegt sich in einem sehr starken Wachstumsmarkt: Der fortlaufend steigende Elektronikanteil und die stete Miniaturisierung der elektrischen Bauteile sind die treibenden Faktoren für das Marktpotenzial der Viscom-Inspektionssysteme. Sie sind gleichzeitig auch die Marktentwicklungen hinter den Megatrends, wie Elektromobilität oder auch autonom fahrende Fahrzeuge. Durch diese Fortentwicklungen entstehen immer wieder neue und strengere Qualitäts- sowie Prozessanforderungen, welchen die Viscom-Kunden durch den Einsatz der Technologien optimal begegnen können, um die Qualität komplexer Baugruppen sicherzustellen. Zudem werden neben der beinahe schon klassischen Industrie 4.0 zusätzlich Rufe nach dem Einsatz von künstlicher Intelligenz laut, insbesondere nach konkreten Projekten, die sich in der Elektronikproduktion und Qualitätssicherung einbringen. Viscom ist an dieser Stelle im Vergleich zum Wettbewerb aus zwei Gründen bereits heute bestens aufgestellt: Zum einen bietet der Konzern das gesamte Technologie-Portfolio aus der Inspektionsbranche, hat damit fundiertes Prozesswissen und über den Quality Uplink auch schon eine intelligente Systemkommunikation in der Linie entwickelt. Zum anderen investiert das Unternehmen seit langem in Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet und arbeitet intern, vertreten durch ein Team aus Informatik-Spezialisten, an verschiedenen konkreten Realisierungen für den baldigen Einsatz in der industriellen Fertigung. Dies sind sehr gute Voraussetzungen, um auch in Zukunft Marktanteile zu gewinnen und den Wachstumskurs nachhaltig fortzusetzen. Das Management der Viscom AG erwartet einen Umsatz zwischen 93 und 98 Millionen EUR sowie eine EBIT-Marge von 13 bis 15 % für das Geschäftsjahr 2018. Mit einem Auftragsbestand in Höhe von 19,8 Millionen EUR per Ende 2017 verfügt der Viscom-Konzern über eine gute Ausgangsbasis. Den Geschäftsbericht 2017 finden Sie ab sofort auf der Internetseite www.viscom.com/europe unter der Rubrik Investor Relations. Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren. KONZERNKENNZAHLEN 2017 2016 Umsatzerlöse TEUR 88.542 77.245 EBIT TEUR 13.829 10.497 EBIT-Marge % 15,6 13,6 Periodenergebnis TEUR 9.073 7.129 Bilanzsumme TEUR 71.342 66.637 Eigenkapitalquote % 79,6 78,5 CF aus betrieblicher Tätigkeit TEUR 12.752 95 CF aus Investitionstätigkeit TEUR -3.428 -1.968 CF aus Finanzierungstätigkeit TEUR -3.999 -3.554 Finanzmittelbestand Ende der Periode TEUR 11.506 6.517 Ergebnis je Aktie EUR 1,02 0,80 Dividende je Aktie * EUR 0,60 0,45 Mitarbeiter zum Jahresende 415 382 * Dividenden-Vorschlag 0,60 EUR je gewinnberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2017 SEGMENTINFORMATIONEN 2017 2016 EUROPA Umsatzerlöse TEUR 50.784 50.553 EBIT* TEUR 10.335 8.181 EBIT-Marge % 20,4 16,2 ASIEN Umsatzerlöse TEUR 24.201 16.162 EBIT TEUR 2.105 1.536 EBIT-Marge % 8,7 9,5 AMERIKA Umsatzerlöse TEUR 13.557 10.530 EBIT TEUR 1.389 780 EBIT-Marge % 10,2 7,4 * Unter Berücksichtigung von Konsolidierungsdifferenzen Kontakt: Viscom AG Investor Relations Anna Borkowski Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Tel.: +49-511-94996-861 Fax: +49-511-94996-555 investor.relations@viscom.de 21.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 