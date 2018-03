FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub will im laufenden Jahr sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis steigern. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, werde das EBIT aufgrund höherer Investitionen nicht mit dem Umsatzwachstum mithalten können.

Der Umsatz soll 2018 um 3 bis 6 Prozent zulegen. Die Prognose basiere auf organischen Volumensteigerungen und Änderungen beim Preis- und Produktmix, teilte Fuchs mit. Der stärkste Anstieg wird in den Regionen Asien-Pazifik und Afrika erwartet.

Das EBIT wird unterproportional wachsen. Hier ist ein Plus von 2 bis 4 Prozent geplant. Grund sind höhere Kosten aufgrund von Investitionen in neue und bestehende Werke, neue Mitarbeiter und höhere Forschungs- und Entwicklungskosten. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 140 Millionen Euro vorgesehen. Der freie Cashflow vor Akquisitionen wird voraussichtlich auf Vorjahresniveau von 142 Millionen Euro liegen.

Die im Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigte Fuchs. So stieg der Nettogewinn um 3,5 Prozent auf 269 Millionen Euro. Das für die Ertragskraft maßgebliche operative Ergebnis (EBIT) lag mit 373 Millionen Euro nur geringfügig über dem Vorjahreswert. Der Umsatz stieg um 9,1 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro.

Fuchs will den Aktionären eine Dividende von 0,91 Euro je Vorzugsaktie und 0,90 Euro je Stammaktie zahlen, jeweils 2 Cent mehr als für das Vorjahr. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.