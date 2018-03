FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AMEL XFRA FR0011020973 AMUNDI ETF MSCI EM L.AM.A

AMEA XFRA FR0011020965 AMUNDI ETF MSCI EM ASIA A

6CB XFRA KYG211071009 CHINA CORD BLOOD DL-,0001

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

PRVA XFRA GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.LS-17868339

AUM5 XFRA FR0010892224 AMUNDI ETF S+P 500

540J XFRA FR0010655753 AMUNDI ETF MSCI SWITZ.

CN1G XFRA FR0010655738 AMUNDI ETF MSCI NORDIC

CEUG XFRA FR0010655696 AMUNDI ETF MSCI EUROPE

JP40 XFRA FR0012205631 AMUNDI ETF JPX-NIK.400 EO

SJZN XFRA CH0028422100 BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1

CLRN XFRA CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70

H1D5 XFRA FR0013213444 AMUNDI ETF S+P 500 D.H.EO

RS2K XFRA FR0011636190 AMUNDI E.RUSS.2000 ETF EO

SMRE XFRA FR0013040292 AM.ETF E.E.M.S.A.S.B. EOA

AMEQ XFRA FR0013140522 AMUNDI ETF MSCI EU.QU.FC.

MJMT XFRA FR0013140514 AMUNDI ETF MSCI EU.MO.FC.

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05

JP4H XFRA FR0012688299 AMUNDI ETF JPX-N.400 DHEO