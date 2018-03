Vor der Zins-Entscheidung der US-Notenbank dürften sich Anleger am Mittwoch zunächst zurückhalten. Banken und Broker erwarten den Dax am Donnerstag vor Handelsstart praktisch unverändert. Das deutsche Börsenbarometer hatte am Dienstag 0,7 Prozent höher bei 12.307 Punkten geschlossen und damit einen Teil seiner Montagsverluste aufgeholt.

