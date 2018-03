Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Frühlingsanfangs geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker werden abwägen, ob sie die Zinsen in den kommenden Jahren wegen der jüngsten Steuersenkungen und der Erhöhungen der Staatsausgaben aggressiver anheben müssen. Die Fed erwartete im Dezember, dass schrittweise Zinserhöhungen die Wirtschaft in die Lage versetzen würden, weiter zu expandieren, ohne sich zu überhitzen. Die Währungshüter haben sich drei Zinserhöhungen in diesem Jahr und je zwei in den Jahren 2019 und 2020 vorgenommen. Seitdem hat jedoch der Schub an fiskalischen Anreizen, zusammen mit einem stetigen Wachstum und einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit, die Frage aufgeworfen, wie lange sie diesen Ansatz beibehalten sollten. Als sehr sicher gilt, dass die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent erhöhen wird. Die Fed wird auch aktualisierte Projektionen veröffentlichen, die zeigen werden, ob sich die Märkte in diesem Jahr auf drei oder vier Zinserhöhungen einstellen müssen. Eine größere Frage ist allerdings, ob es unter den Notenbankern eine Neigung zu einem steileren Zinspfad im nächsten und im darauffolgenden Jahr gibt - und ob sie die Zinsen im Laufe der Zeit auf einen höheren Endpunkt anheben könnten, als sie es sich im Dezember vorgestellt hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Im Laufe des Tages:

CN/Geely Automobile Holdings Ltd, Jahresergebnis, Hangzhou

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -125,00 Mrd USD zuvor: -100,57 Mrd USD 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestände (Woche 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,25% bis 1,50%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.724,00 +0,01% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 31.574,50 +0,08% Kospi 2.484,97 -0,02% Shanghai-Composite 3.278,06 -0,38% S&P/ASX 200 5.950,30 +0,23%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Bei als eher gering beschriebenen Umsätzen herrscht eine abwartende Haltung vor angesichts der im späteren Tagesverlauf anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Marktteilnehmer erhoffen sich davon Aufschluss, ob im laufenden Jahr mit insgesamt drei oder womöglich doch eher vier Zinsanhebungen zu rechnen ist. Sollte letzteres der Fall sein, könnte das für Aktien zunächst eher negativ wirken. Die Stimmung in Hongkong wird aufgehellt von guten Geschäftszahlen des Versicherers Ping An, bei dem der Nettogewinn 2017 um 43 Prozent gestiegen ist. Der Kurs legt um 0,9 Prozent zu. Für das Indexschwergewicht Tencent geht es im unmittelbaren Vorfeld der Geschäftszahlen des Technologieriesen um 1,6 Prozent nach oben. Tagesfavoriten sind aber Immobilienaktien. Sie werden gestützt von positiven Analystenkommentaren. CR Land schießen um fast 7 Prozent nach oben, Country Garden und China Vanke um je 4,9 Prozent. China Overseas Land verteuern sich um 6,1 und China Evergrande um 3,1 Prozent. Gesucht sind in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise im US-Handel weiter zugelegt haben um rund 2 Prozent. Stützend wirken daneben die neuesten Daten des Branchenverbands API vom späten Dienstag. Demnach sind die Öllagerrvorräte in den USA in der vergangenen Woche überraschend um 2,7 Millionen Barrel gesunken. Cnooc ziehen in Hongkong um über 3 Prozent an, in Sydney legen Santos um 1,2 und Oil Search um 1,1 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

FedEx gaben auf Nasdaq.com um 1,7 Prozent nach. Der Logistiker übertraf mit seinen Drittquartalszahlen zwar gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen und erhöhte zudem den Ausblick, als überraschend bezeichneten es Beobachter aber, dass das Unternehmen zugleich die Investitionen im Fiskaljahr senken will. Auch nachbörslich für Kursbewegungen sorgte das Gebot von Salesforce für den IT-Dienstleister Mulesoft. Salesfore gaben um 2,2 Prozent nach, Mulesoft verbesserten sich um weitere 5 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Handel bereits um fast 30 Prozent nach oben geschossen war. Für die Nordstrom-Aktie ging es dagegen um 2,2 Prozent südwärts. Nordstrom hat die Gespräche mit mehreren Nordstrom-Familienmitgliedern beendet, die beabsichtigt hatten, das Unternehmen zu kaufen und dann von der Börse zu nehmen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.727,27 0,47 116,36 0,03 S&P-500 2.716,94 0,15 4,02 1,62 Nasdaq-Comp. 7.364,30 0,27 20,06 6,68 Nasdaq-100 6.885,92 0,31 21,04 7,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 819 Mio 862 Mio Gewinner 1.308 646 Verlierer 1.659 2.344 unverändert 103 81

Etwas fester - Nach dem Ausverkauf der Technologieaktien am Vortag und einem schwachen Gesamtmarkt erholten sich die US-Börsen etwas. Viele Investoren dürften vorsichtig agiert haben, weil am Mittwoch die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung mitteilen wird. Zudem sollen am Freitag die von US-Präsident Donald Trump beschlossenen Strafzölle in Kraft treten. Bei den Aktien blieb der Technologiesektor im Blick. Oracle brachen um 9,4 Prozent ein. Der Softwareriese hatte bei der Vorlage von Quartalszahlen einen enttäuschenden Umsatzausblick auf das Cloud-Geschäft geliefert. Facebook litten erneut unter dem bekanntgewordenen Datenmissbrauch und verloren weitere 2,6 Prozent. Auch die Aktien anderer sogenannter sozialer Medien verbuchten Verluste. Twitter brachen um 10,4 Prozent ein und Snap um 2,6 Prozent. Micron verbuchten ein Plus von 1,7 Prozent auf 61,15 Dollar. Die Analysten der Credit Suisse hatten das Kursziel für die Aktie auf 70 von 60 Dollar erhöht und die Einstufung Outperform bekräftigt.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,34 2,9 2,31 113,9 5 Jahre 2,69 3,4 2,66 76,7 10 Jahre 2,88 2,7 2,86 44,0

Anleihen waren nicht gefragt. Auf den Notierungen lastete die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch eine Zinserhöhung bekanntgeben wird. Viele Anleger hätten überdies Staatsanleihen verkauft, um in ihren Portfolios Platz für Anleihen des Brauereikonzerns AB Inbev zu machen, hieß es. Das Unternehmen begibt Anleihen im Volumen von 10 Milliarden Dollar.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:42 % YTD EUR/USD 1,2273 +0,2% 1,2246 1,2338 +2,2% EUR/JPY 130,61 +0,1% 130,46 131,31 -3,5% EUR/GBP 0,8758 +0,1% 0,8746 0,8776 -1,5% GBP/USD 1,4012 +0,1% 1,4002 1,4059 +3,6% USD/JPY 106,42 -0,1% 106,53 106,41 -5,5% USD/KRW 1071,84 +0,0% 1071,74 1070,20 +0,4% USD/CNY 6,3308 -0,1% 6,3340 6,3282 -2,7% USD/CNH 6,3293 -0,1% 6,3328 6,3267 -2,8% USD/HKD 7,8458 +0,0% 7,8446 7,8447 +0,4% AUD/USD 0,7701 +0,2% 0,7686 0,7704 -1,5% NZD/USD 0,7185 +0,1% 0,7179 0,7222 +1,2% Bitcoin BTC/USD 9.113,51 +1,4% 8.988,97 8.445,42 -31,24

Der Dollar rückte vor, gestärkt durch die allgemein erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch. Zusätzlich drückte der schwach ausgefallene deutsche ZEW-Index auf den Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel wieder unter 1,23 und notierte im späten US-Handel bei rund 1,2260 Dollar nach einem Tageshoch über 1,2350. Weiter aufwärts geht es am Mittwoch im asiatisch dominierten Handel mit dem Bitcoin. Die Kryptowährung kostet mittlerweile wieder 9.126 Dollar, nachdem sie vor kurzem noch für weniger als 7.500 Dollar zu haben gewesen war. Auftrieb erhält sie laut Händlern davon, dass vom derzeit stattfindenden Treffen der G20-Finanzminister keine verbalen Störfeuer kommen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,65 63,54 +0,2% 0,11 +5,6% Brent/ICE 67,56 67,42 +0,2% 0,14 +2,6%

Ungeachtet des festeren Dollar zeigte sich der Ölpreis im Aufwind. Nach der kurzen Unterbrechung am Vortag mit leichten Verlusten knüpfte der Preis wieder an die Gewinne der Vorwoche an. Die erneuerte saudische Kritik an Irans Atomprogramm, die sich zur harten Position der USA in dieser Frage geselle, habe die Ölpreise getrieben, hieß es. Sollten neue Sanktionen gegen Iran erlassen werden, würde wohl auch der Ölexport erschwert. Zudem sinke die Förderung im Krisenland Venezuela. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im April stieg an seinem letzten Handelstag um 2,2 Prozent auf 63,40 Dollar, der ab Mittwoch führende Mai-Kontrakt legte um 2,3 Prozent zu auf 63,54 Dollar. Brent rückte um 2,1 Prozent auf 67,42 Dollar vor.

