Nachdem die Aixtron Aktie am Montag bei 19,755 Euro ein neues Rallyehoch erreicht hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein - angesichts der "runde' 20-Euro-Marke in der Nähe nicht komplett überraschend. Spannend war, was dann passierte: Aixtrons ...

Den vollständigen Artikel lesen ...