Ein sinkender Euro-Kurs sowie die festere Wall Street haben Europas wichtigsten Aktienmärkten am Dienstag wieder Auftrieb gegeben. Allerdings war der Handel vor der Sitzung der Fed doch von einiger Vorsicht dominiert. Bei den Sektoren hatten europaweit die Finanztitel die Nase vorn, sie konnten in Summe gesehen 1,3% zulegen. Am anderen Ende des Kurstableaus waren die Telekommunikationstitel zu finden, hier gab es einen Abschlag von 1,0%. Rio Tinto hat eine Kohlemine in Australien sowie die Mehrheit an einer weiteren Förderstätte an Glencore für 1,7 Milliarden Dollar verkauft, Investoren honorierten diesen weiteren Schritt des Minenkonzerns zum Ausstieg aus der Kohleförderung mit einem Plus von 1,7%. Glencore musste im Gegenzug 0,3% abgeben. Michelin...

