Von Rob Davis

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Weiße Haus bereitet offenbar Maßnahmen vor, die es China deutlich erschweren sollen, US-Hochtechnologie zu kaufen oder in entsprechende US-Unternehmen zu investieren. Nach Angaben involvierter Personen will die Regierung am Donnerstag ein Paket im Volumen von mindestens 30 Milliarden US-Dollar verabschieden, das auch Strafzölle gegen China beinhaltet.

Allerdings sollen die Zölle nicht sofort wirksam werden. Vielmehr wolle die Regierung zuvor US-Unternehmen fragen, auf welche Waren Zölle erhoben werden sollen, hieß es. Geplant sind Investitionseinschränkungen für chinesische Firmen, die das Finanzministerium formulieren soll. Offenbar will US-Präsident Trump in der Investitionspolitik das Reziprozitätsprinzip einführen. Das würde bedeuten, dass chinesische Unternehmen mit Investitionsplänen in den USA künftig Joint Ventures gründen müssten, wenn China dies seinerseits von US-Unternehmen verlange.

In Kraft gesetzt werden sollen die Maßnahmen erst, wenn sie die US-Industrie geäußert hat. Das Weiße Haus lehnte einen Kommentar ab.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 03:21 ET (07:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.