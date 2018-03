Die Aktien der an die Börse strebenden Deutschen-Bank-Tochter DWS werden höchstens in der Mitte der Preisspanne platziert. Die Papiere würden voraussichtlich zu einem Preis von je 32 bis 33 Euro ausgegeben werden, teilten die begleitenden Banken am Mittwoch den Investoren mit. Die ursprüngliche Preisspanne reicht von 30 bis 36 Euro.

