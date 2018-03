Spotify geht am 3. April an die Börse. Davon wird vor allem der Chef des weltgrößten Musik-Streamingdienstes profitieren.

Der Chef des weltgrößten Musik-Streamingdienstes Spotify, Daniel Ek, könnte durch den Börsengang seines Unternehmens um bis zu zwei Milliarden Dollar reicher werden. Derzeitige Anteilseigner können zum Börsenstart an der New York Stock Exchange am 3. April bis zu 55,7 Millionen Stammaktien verkaufen, wie aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...