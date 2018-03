Der kompakte Beamer von Sony macht aus jeder Oberfläche einen potenziellen Touch-Bildschirm. Ob die happige Investition sich lohnt, zeigt unser Test.

Boden, Tisch, Wand oder Schrank: Das Xperia Touch ist dafür gedacht, dass man es überall hinwerfen kann. Denn hinter dem Namen verbirgt sich ein tragbarer Projektor, der laut Produktbeschreibung deutlich mehr kann als seine Artgenossen. Er verwandelt nahezu jede geeignete Oberfläche in einen interaktiven Bildschirm. Dafür hat Sony das kleine Gerät mit einer vollwertigen Android-7-Version ausgestattet, die es wie ein Tablet funktionieren lässt. Nur auf Boden, Tisch, Wände oder Schrank eben.

Erst einmal erinnert der Xperia Touch dank seines perforierten Metall-Designs eher an einen Lautsprecher als an einen Beamer. "Schlicht und elegant" sagt Hersteller Sony, und hat damit recht. Egal wo man das Gerät hinstellt, es sorgt für wenig Aufsehen - bis man es anschaltet. Der Bildschirm entsteht überall dort ist, wo eine passende Fläche ist. Passend heißt: glatt und so hell wie möglich.

Durch den Zugang zu Google Play kann der Nutzer aus dem Vollen schöpfen. Mit Hilfe der persönlich bevorzugten Apps kann man über den Projektor chatten, auf Google Maps den schnellsten Weg zum Hauptbahnhof nachschauen, Youtube-Videos ansehen und den Endgegner in seinem Lieblingsspiel bezwingen. Jedenfalls so lange, wie man den internen Speicher von 32 Gigabyte nicht überstrapaziert. Der ist aber über externe Speicherkarten aufrüstbar.

Scharfe Bilder auf weißen Flächen

Für unseren Test eignete sich die brandneue Büroumgebung der Handelsblatt Media Group ganz hervorragend. Denn nach weißen Wänden und (noch) unbespielten Flächen mussten wir nicht lange suchen. Nichtsdestotrotz taten sich auch hier Probleme auf. Denn der Xperia Touch macht sich am besten im Dunkeln. So galt es erst einmal herauszufinden, wo sich die Bewegungssensoren für die Bürobeleuchtung ausschalten lassen.

Einige Runden Super Mario Land, Solitär und andere Spiele später haben wir dem Xperia Touch die Daseinsberechtigung fürs erste abgekauft. Die Farben kommen gut rüber, das Bild ist scharf, die Touch-Erkennung, der Zoom und die Steuerung mittels mehrerer Finger überzeugen, nur hin und wieder werden Berührungen doppelt registriert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...