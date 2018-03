Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ado Properties nach einer Telefonkonferenz von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Diese sei gut gewesen, allerdings bestehe kurzfristig das Risiko einer Kapitalerhöhung, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das starke Wachstum der Immobiliengesellschaft basiere auf wertsteigernden Zukäufen. In diesem Punkt liege das Management an der Spitze im Sektor./bek/la Datum der Analyse: 21.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2018-03-21/09:10

ISIN: LU1250154413