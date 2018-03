Der DAX konnte gestern einen Teil seiner Verluste vom Montag wieder wettmachen. Am Vormittag rutschte er noch zeitweilig ins Minus, doch dank einer freundlichen Wall Street ging es am Nachmittag für ihn aufwärts. So schloss er am Ende des Tages mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 12.307 Punkten. Marktidee: CovestroSeit Montag ist Covestro stolzes DAX-Mitglied. Und das, obwohl der Konzern erst seit 2015 börsennotiert ist. Gestern war die Aktie von Covestro auch gleich größter Gewinner im DAX. Ohnehin ist die Performance seit dem Börsengang bisher eine Erfolgsgeschichte. Auch aus charttechnischer Sicht könnte es weiter nach oben gehen.