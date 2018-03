Seit 2001 führt der TÜV Rheinland regelmäßig Befragungen zur Kundenzufriedenheit mit den Service-Hotlines der Telekom durch. Seit 2013 beurteilen Kunden zudem die Service-Qualität der Telekom Shops und des Außendienstes. Im Februar 2018 führte der TÜV Rheinland eine frische Befragung durch - welche bei der Telekom für Freude sorgte. Denn in der telefonischen Umfrage vom Februar 2018 gaben insgesamt 2.550 Telekom-Kunden dem Service die Durchschnittsnote "Gut". Der Außendienst wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,76 bewertet, und die Telekom Shops erreichten einen Notendurchschnitt von 1,70.

Aufholpotenzial

Die Entwicklung der eigenen Aktie dürfte in den vergangenen Monaten indes für wenig Freude bei der Telekom gesorgt haben. Denn die T-Aktie verlor auf Sicht der vergangenen 52 Wochen 18 Prozent an Wert. Doch die Telekom-Aktie hat Aufholpotenzial. So hat die NordLB zwar das Kursziel für die Deutsche Telekom nach Jahreszahlen von 19 ...

