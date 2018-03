Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Der Medienkonzern Vivendi verliert bei der Umsetzung des am Vorabend angekündigten Verkaufs seiner Ubisoft-Beteiligung keine Zeit. Wie der Konzern mitteilte, hat er bereits 19,9 Millionen Aktien des Videospieleherstellers bei institutionellen Investoren für gut 1,3 Milliarden Euro platziert. Vivendi will für 2 Milliarden Euro komplett aus Ubisoft aussteigen.

Die Aktien wurden zu 66 Euro das Stück bei den Investoren untergebracht. Die hohe Nachfrage habe Vivendi dazu veranlasst, die Privatplatzierung um 1,5 Millionen Aktien aufzustocken. Der Konzern wird außerdem 3 Millionen Aktien an den Ubisoft-Großaktionär Guillemot Brothers SE und 7,6 Millionen Aktien an Ubisoft selbst veräußern.

Vivendi will sich komplett von seinem Ubisoft-Anteil in Höhe von ursprünglich 27,3 Prozent trennen. Der Konzern hat sich außerdem dazu verpflichtet, für fünf Jahre keine Aktien des Unternehmens zu kaufen. Vivendi will sich aber nicht aus dem Videospielegeschäft zurückziehen, sondern seine Position unter anderem mit dem eigenen Spieleentwickler Gameloft noch stärken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2018 04:03 ET (08:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.