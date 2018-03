München - Die gemeinsamen Vertreter One Square und Herr Rechtsanwalt Daniel Vos informieren die Anleihegläubiger darüber, dass der kurzzeitig ausgesetzte Handel der 8,00% Wandelschuldverschreibungen 2014/2019 über EUR 14.000.000 fällig am 11. März 2019 (ISIN DE000A11QHW7/ WKN A11QHW, FWB Quotation Board) nunmehr am 20. März 2018 im Freiverkehrssegment der Frankfurter Wertpapierbörse wieder aufgenommen wurde. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

